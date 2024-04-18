Откройте врата уникального опыта: почему Япония привлекает российских туристов

Турэксперт объяснила возросший интересу к Японии среди россиян

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Повышенный интерес к Японии среди россиян обусловлен её уникальностью, богатой культурой и природой, как отметила эксперт в сфере туризма Наталия Ансталь. Она подчеркнула важность предварительного планирования поездки из-за ограничений по выдаче виз на определенные даты. Помимо Японии, популярностью среди туристов также пользуются Южная Корея и Китай.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Ансталь отметила, что Япония привлекает своей аутентичностью, богатой историей, архитектурой и природой. Текущие тренды показывают интерес российских туристов к посещению стран Азии, таких как Япония, Китай и Корея. Для поездки в Японию необходимо оформление визы на конкретные даты путешествия через консульство. Ансталь уверяет, что процесс оформления виз стабилен и не вызывает затруднений.

Также было объявлено о запуске программы летних туров в КНДР, где туристы смогут отдохнуть на пляжах этой страны. Продолжительность туров составит восемь или 12 дней, а даты поездок будут определены заранее.

Ансталь отметила, что направление в Северную Корею может заинтересовать тех, кто хочет поглубже понять традиции и образ жизни этой страны, хотя свобода передвижения здесь ограничена, что может сдерживать массовый туризм.