Откройте врата уникального опыта: почему Япония привлекает российских туристов

Your browser does not support the audio element.

Повышенный интерес к Японии среди россиян обусловлен её уникальностью, богатой культурой и природой, как отметила эксперт в сфере туризма Наталия Ансталь. Она подчеркнула важность предварительного планирования поездки из-за ограничений по выдаче виз на определенные даты. Помимо Японии, популярностью среди туристов также пользуются Южная Корея и Китай.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository