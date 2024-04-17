Размер не имеет значения: загадки и прелести самых маленьких стран

Топ-5 самых маленьких стран в мире

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наш мир обширен и разнообразен, с государствами самых различных размеров, каждое из которых играет важную роль в мировой истории, культуре и экономике. Расскажем о странах, которые, несмотря на свои скромные размеры, имеют чем гордиться.

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Ватикан, также известный как Святой Престол, является самой маленькой страной в мире по площади — всего 44 гектара. Эта независимая государственная территория служит центром католической церкви и является домом для Папы Римского. В Ватикане также находятся множество исторических и религиозных достопримечательностей, включая Собор Святого Петра и Ватиканские музеи.

Монако, вторая по размерам маленькая страна в мире, находится на Лазурном берегу Франции и занимает всего 2.02 квадратных километра. Эта княжество известно своим казино в Монте-Карло, роскошными яхтами и знаменитой Гран-при по автогонкам Формулы-1.

Науру, расположенный в Южной части Тихого океана, является третьей по величине самой маленькой страной в мире, с площадью около 21 квадратного километра. Основным источником дохода для Науру является добыча фосфата, хотя страна также привлекает туристов своей уникальной природной красотой.

Тувалу, расположенный в Тихом океане между Австралией и Гавайями, состоит из девяти небольших островов и имеет общую площадь около 26 квадратных километров. Эта страна славится своими живописными коралловыми рифами и уникальной культурой.

Сан-Марино, расположенный в Северной Италии, является одним из старейших и наименьших суверенных государств в мире, с территорией около 61 квадратного километра. Этот город-государство богат историческими достопримечательностями, включая крепости и средневековые церкви.