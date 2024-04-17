Литовские власти лишать русских ВНЖ за частые поездки на родину: чего ожидать

Литва хочет лишать русских ВНЖ из-за поездок на родину

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Литвы планируют отменить разрешения на пребывание в стране для граждан России и Белоруссии, если те будут часто ездить на родину.

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По новому законопроекту, частые поездки в эти страны, более одного раза в три месяца, могут привести к аннулированию видов на жительство. Литовские законодатели рассматривают такие поездки как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Инициатива получила поддержку комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы и теперь должна быть утверждена парламентом.