Как снизить расходы на отпуск: российские туристы выбирают зарубежные курорты из-за низких цен

Россияне отдыхают за границей из-за дороговизны курортов в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы отправились за границу из-за увеличения стоимости отдыха на местных курортах. Это было заявлено руководителем турагентства Fun & Sun "Беляево", Эльмирой Ахвердиевой.

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Она отметила, что правительству стоит изучить зарубежный опыт и внедрить четкую классификацию отелей и номеров в зависимости от их местоположения и предоставляемых услуг. Также необходимо установить верхний порог цен на эти услуги, как это принято в некоторых европейских странах.

"В Европе на многие товары и услуги устанавливаются минимальные и максимальные цены", — добавила она. — "Необходимо внедрить такую же практику у нас, иначе стоимость отдыха в России будет только расти".

Тем не менее, эксперт подчеркнула, что в России все же существует контроль над туристическим бизнесом. По ее словам, каждый год перед началом летнего сезона Минэкономразвития совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором проверяют цены на курортах и выявляют недобросовестных туроператоров и владельцев гостиниц.