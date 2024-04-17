Как снизить расходы на отпуск: российские туристы выбирают зарубежные курорты из-за низких цен

Российские туристы отправились за границу из-за увеличения стоимости отдыха на местных курортах. Это было заявлено руководителем турагентства Fun & Sun "Беляево", Эльмирой Ахвердиевой.
Она отметила, что правительству стоит изучить зарубежный опыт и внедрить четкую классификацию отелей и номеров в зависимости от их местоположения и предоставляемых услуг. Также необходимо установить верхний порог цен на эти услуги, как это принято в некоторых европейских странах.
"В Европе на многие товары и услуги устанавливаются минимальные и максимальные цены", — добавила она. — "Необходимо внедрить такую же практику у нас, иначе стоимость отдыха в России будет только расти".
Тем не менее, эксперт подчеркнула, что в России все же существует контроль над туристическим бизнесом. По ее словам, каждый год перед началом летнего сезона Минэкономразвития совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором проверяют цены на курортах и выявляют недобросовестных туроператоров и владельцев гостиниц.
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