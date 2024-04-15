Противостояние туризму: жители Канарских островов борются за сохранение окружающей среды

На острове Тенерифе начали разрисовывать машины туристов

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Тенерифе, испанском курорте, обнаружили новый способ справиться с избытком туристов: начали украшать их автомобили рисунками. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По данным издания, в социальных сетях появилось фото арендованного автомобиля, на котором синей краской написано: "Идите домой". Местные жители прибегают к этим мерам, чтобы противостоять негативному воздействию туризма на популярный остров Европы.

Кроме того, жители одного из Канарских островов, принадлежащих Испании, объявили голодовку в знак протеста против массового туризма. Они утверждают, что массовый поток туристов разрушает островную среду, загрязняет море и поднимает цены на жилье.