Популярные весенние направления: калининград, Сочи и Кисловодск на передовых позициях

"Суточно.ру": калининград оказался самым популярным городом для отдыха россиян

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию, проведенному онлайн-сервисом бронирования жилья "Суточно.ру", Калининград стал городом-лидером по предпочтениям россиян для весенних поездок.

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По результатам опроса, в котором участвовали российские граждане, самыми популярными направлениями для посещения весной стали:

Калининград

Сочи

Кисловодск

Калининград набрал 24% голосов и занял первое место, за ним следует Сочи с 21%, а третье место занял Кисловодск, собравший 15% голосов. Далее в рейтинге популярных направлений оказались Дербент (11%), Санкт-Петербург (10%), Иркутск (Байкал) (7%) и Казань (6%). На последних местах в списке оказались Москва, Шерегеш и Элиста (Калмыкия), каждый из которых получил по 2% голосов.