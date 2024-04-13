Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля
Как пчелиное молочко и пребиотики помогают бороться с морщинами
Продажи новых машин класса люкс в России выросли в 2 раза в марте
Спред стоимости апартаментов и квартир в Москве увеличивается
Handala: "Железный купол" Израиля взломан
Applied Psychology: видеоигры помогают восстановиться после стресса на работе
Санкции в сфере торговли российскими металлами на бирже могут спровоцировать хаос на рынке
Удаляем пень с участка
Нетаньяху заявил о готовности страны к атакам Ирана
Секреты успешного автомобильного путешествия: как рассчитать силы и подготовить маршрут

Топ-5 советов для тех, кто собирается путешествовать на автомобиле

1:05
Туризм

Автомобильное путешествие будет гладким, если заранее подготовиться и придерживаться плана. Вот несколько советов для тех, кто собирается отправиться в дорогу на машине.

Топ-5 советов для тех, кто собирается путешествовать на автомобиле
Фото: 500px.com by Davide Cetta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Запланируйте маршрут
    Определите продолжительность и бюджет поездки, а также основную цель. На карте отметьте ключевые точки маршрута, которые хотите посетить, и соедините их в схему.

  2. Определите цели
    Уточните ожидания и требования каждого члена компании, чтобы избежать разногласий в пути.

  3. Рассчитайте силы
    Учтите, что даже небольшое расстояние за рулем может быть утомительным. Добавьте запас времени на случай задержек.

  4. Изучите маршрут
    Пользуйтесь актуальными картами, сохраняйте их офлайн. Будьте готовы ориентироваться на местности, так как даже электронные карты могут содержать ошибки.

  5. Подготовьте машину
    Проверьте техническое состояние автомобиля, наличие необходимого оборудования и запасных частей. Соберите аптечку и жилет с отражающими элементами. Запишите адреса автосервисов по маршруту.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь

Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.

Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле
Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле
Последние материалы
Эксперт Вершинина: нельзя полностью излечиться от аллергии
Эксперты рассказали, как понять настроение кошки
Топ-5 советов для тех, кто собирается путешествовать на автомобиле
Начались съёмки сериала "Похищение" о пропаже внука известного дирижёра
Jerusalem Post: десятки беспилотников Ирана летят в сторону Израиля
От разводов на окнах поможет избавиться нашатырный спирт
Стало известно, владеют ли телепатией домашние животные
Посадите на участке акантолимон
Автоэксперт объяснил, как выбрать Suzuki Vitara с пробегом
Команда учёных из ЮУрГУ разработала способ биоконсервации белого сыра без антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников