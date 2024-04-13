Шокирующий инцидент в Колумбии: Туриста обокрали после знакомства через Tinder

Неизвестного туриста ввели в состояние наркотического опьянения в арендованной квартире в Медельине, Колумбия, после чего его обокрали.
Инцидент произошел в начале апреля и был зафиксирован камерами видеонаблюдения у входа в дом, где жертва познакомилась с двумя женщинами через приложение Tinder. После приглашения в квартиру новые знакомые поделились с ним порошком скополамина, который вызывает дезориентацию.
Женщины забрали из квартиры деньги, ценности и телефон пострадавшего. В настоящее время они объявлены в розыск.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.