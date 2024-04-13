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Шокирующий инцидент в Колумбии: Туриста обокрали после знакомства через Tinder

Туриста накачали наркотиками и обокрали из-за знакомства в Tinder

0:34
Туризм

Неизвестного туриста ввели в состояние наркотического опьянения в арендованной квартире в Медельине, Колумбия, после чего его обокрали.

Туриста накачали наркотиками и обокрали из-за знакомства в Tinder
Фото: pxhere.com by неизвестно is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Инцидент произошел в начале апреля и был зафиксирован камерами видеонаблюдения у входа в дом, где жертва познакомилась с двумя женщинами через приложение Tinder. После приглашения в квартиру новые знакомые поделились с ним порошком скополамина, который вызывает дезориентацию.

Женщины забрали из квартиры деньги, ценности и телефон пострадавшего. В настоящее время они объявлены в розыск.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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