Зачем пилотам нужны форточки в кабине: основные причины и теории путешественников

Эксперты рассказали, зачем в кабине пилота есть форточка

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любознательные путешественники давно обратили внимание на наличие форточек в кабине пилотов и задались вопросом: зачем они нужны?

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Идея о том, что они служат для курения на свежем воздухе, не выдерживает никакой критики: даже пилотам запрещено курить на борту. Выбрасывать мусор через нее тоже нельзя — это неприлично и не соответствует правилам. Тем не менее, эти форточки в кабине регулярно открываются. Но для чего?

Чаще всего пилоты открывают форточку по двум причинам: если им нужно обсудить что-то перед взлетом или после посадки с членами экипажа на земле, или если необходимо протереть лобовое стекло. Ведь нет смысла при каждой мелочи вызывать специалистов, если можно самостоятельно вылить воду и протереть стекло пару раз тряпкой.

Еще одна важная причина наличия форточек в кабине пилотов — это обеспечение дополнительного аварийного выхода для членов экипажа. Конечно, в кабине есть дверь, через которую можно покинуть самолет, но она довольно тяжелая — весит целых 45 килограммов, и в случае нештатной ситуации она может залипнуть.

Форточку в кабине можно открыть не только на земле, но и в воздухе. Однако это можно сделать только на высоте не более 3000 метров и только по веским причинам, таким как сильное заледенение лобового стекла или столкновение с птицей. Но взлететь с открытой форточкой не получится: система блокировки и сигнализации самолета этого не позволит.

Интересный факт, когда на борту самолета находится спортивная команда какой-либо страны, пилоты могут выставить из кабины национальные флаги этой команды после посадки. Для таких целей форточки также приходятся как нельзя кстати.