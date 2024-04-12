Война настигла Канарские острова: военные маневры возле Канарских островов поднимают вопросы безопасности для туристов

Туристам, планирующим поездку на Канарские острова, было передано неожиданное предупреждение.
Это произошло в свете начала Марокко военных учений вблизи Западной Сахары, что привело к эскалации региональной напряженности и повышенному вниманию к безопасности на море.
Теперь не внутренние беспорядки, а потенциальная военная угроза стала основной заботой для путешественников, которые могут стать жертвами в случае разразившегося конфликта.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.