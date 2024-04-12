Война настигла Канарские острова: военные маневры возле Канарских островов поднимают вопросы безопасности для туристов

Канарские острова могут закрыться из-за войны вблизи Западной Сахары

0:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам, планирующим поездку на Канарские острова, было передано неожиданное предупреждение.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это произошло в свете начала Марокко военных учений вблизи Западной Сахары, что привело к эскалации региональной напряженности и повышенному вниманию к безопасности на море.

Теперь не внутренние беспорядки, а потенциальная военная угроза стала основной заботой для путешественников, которые могут стать жертвами в случае разразившегося конфликта.