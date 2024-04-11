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Отдых на Черном море: топ-5 лучших пляжей для идеального отпуска

5 лучших пляжей Черного моря

1:39
Туризм

Выбор пляжей вдоль Черного моря разнообразен и предлагает множество вариантов для отдыха. Вот список из пяти лучших песчаных пляжей, которые стоит посетить во время отпуска.

5 лучших пляжей Черного моря
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. "Лазурный берег", Евпатория
    Этот пляж является одним из наиболее известных на Черном море в Крыму. Здесь предоставлены отличные условия для семейного отдыха, включая разнообразные водные развлечения и батуты. Пляж аккуратно поддерживается, курение запрещено, а безопасность обеспечивается спасателями.

  2. "Алые паруса", Феодосия
    Считается одним из самых протяженных пляжей на Черном море с почти двадцатикилометровой протяженностью. Здесь можно арендовать зонты, шезлонги и мангалы. Для детей предусмотрена игровая зона, а также работают многочисленные кафе.

  3. Центральный пляж, Геленджик
    Этот пляж имеет насыпную поверхность на берегу, что обеспечивает удобство для посетителей. На его территории есть скульптурные композиции, кафе и спортивные площадки, что делает его привлекательным для отдыхающих.

  4. Центральный пляж, Анапа
    Расположенный в центре города, этот пляж является одним из самых популярных на Черном море. Здесь множество ресторанов, кафе и торговых центров, а также километры отдыхающих и прекрасные виды на море и дюны.

  5. "Ривьера", Сочи
    Этот уютный и современный пляж, благодаря своей реконструкции, стал одним из самых популярных в Сочи. Среди удобств на пляже — душевые, кабинки для переодевания и пандусы для колясок. Несмотря на небольшую протяженность, он пользуется большой популярностью у туристов.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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