Отдых на Черном море: топ-5 лучших пляжей для идеального отпуска

5 лучших пляжей Черного моря

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбор пляжей вдоль Черного моря разнообразен и предлагает множество вариантов для отдыха. Вот список из пяти лучших песчаных пляжей, которые стоит посетить во время отпуска.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Лазурный берег", Евпатория

Этот пляж является одним из наиболее известных на Черном море в Крыму. Здесь предоставлены отличные условия для семейного отдыха, включая разнообразные водные развлечения и батуты. Пляж аккуратно поддерживается, курение запрещено, а безопасность обеспечивается спасателями. "Алые паруса", Феодосия

Считается одним из самых протяженных пляжей на Черном море с почти двадцатикилометровой протяженностью. Здесь можно арендовать зонты, шезлонги и мангалы. Для детей предусмотрена игровая зона, а также работают многочисленные кафе. Центральный пляж, Геленджик

Этот пляж имеет насыпную поверхность на берегу, что обеспечивает удобство для посетителей. На его территории есть скульптурные композиции, кафе и спортивные площадки, что делает его привлекательным для отдыхающих. Центральный пляж, Анапа

Расположенный в центре города, этот пляж является одним из самых популярных на Черном море. Здесь множество ресторанов, кафе и торговых центров, а также километры отдыхающих и прекрасные виды на море и дюны. "Ривьера", Сочи

Этот уютный и современный пляж, благодаря своей реконструкции, стал одним из самых популярных в Сочи. Среди удобств на пляже — душевые, кабинки для переодевания и пандусы для колясок. Несмотря на небольшую протяженность, он пользуется большой популярностью у туристов.