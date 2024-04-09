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Почему утренние авиарейсы — идеальный выбор для плавного путешествия: эксперты рекомендуют

Почему дневные авиарейсы чаще всего отменяются или задерживаются — ответ прост

1:39
Туризм

Сравнивая утренние и вечерние авиарейсы, можно заметить, что дневные рейсы чаще подвержены задержкам и отменам. Поэтому предпочтительнее выбирать утренний вылет, так как утром вероятность задержек обычно меньше. Согласно информации из The Sun за 2022 год, было отменено 2,8% рейсов, а 19% из них задержаны, что существенно превышает показатели предыдущих лет. В Великобритании, например, 37% рейсов задерживались по крайней мере на 15 минут.

Почему дневные авиарейсы чаще всего отменяются или задерживаются — ответ прост
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Исследование показывает, что после снятия ограничений, связанных с пандемией, аэропорты не были готовы к увеличивающемуся потоку пассажиров.

"На дневных рейсах обычно используется самолет, который должен прибыть из другого места, и если этот рейс задерживается, то ваш рейс также находится под угрозой", — объяснил источник.

Согласно данным Министерства транспорта, 86% утренних рейсов прибывают вовремя, в сравнении с 66% вечерних рейсов. Основное преимущество утренних рейсов заключается в том, что воздушные суда уже подготовлены к вылету, так как провели ночь в аэропорту. Кроме того, утром чаще бывает хорошая погода, что уменьшает вероятность гроз и способствует своевременному вылету.

Для снижения риска опоздания на стыковочный рейс и предотвращения стрессовых ситуаций эксперты рекомендуют избегать пересадок и предпочитать прямые рейсы.

"Возможно, только Усэйн Болт мог быстро пробежать от одного терминала до другого за пять минут, чтобы успеть к выходу до закрытия посадки", — пошутили эксперты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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