"Пюрешка с котлеткой": что заказывают в дорогу туристы на поездах по России

Эксперты отметили, что блюда различных кухонь мира пользуются особой популярностью среди пассажиров поездов во время путешествий.
Согласно информации от "Еду Ем", специалисты анализировали данные заказов за 2023 год в 100 городах России, где предоставляется услуга доставки еды в поезд, и составили рейтинг наиболее востребованных кулинарных предпочтений.
По результатам анализа, наибольшей популярностью пользуется традиционная русская кухня, которую предпочитает каждый пятый пассажир. В числе самых заказываемых блюд — пюре с котлетой и куриный суп, а также яйца и курица.
Блюда итальянской кухни составляют около 18 процентов заказов и включают в себя пиццу, лазанью и спагетти. Фастфуд занимает третье место с 13 процентами заказов, включая:
Кавказская кухня привлекает 11 процентов пассажиров, а японские суши или роллы заказывают каждый десятый клиент. Также в топ-10 популярных блюд входят представители среднеазиатской кухни, такие как плов и лагман, а также восточноазиатская лапша на воке. Некоторые пассажиры предпочитают местные продукты, такие как пермские посикунчики или бурятские буузы. Веганская еда и авторские сеты известных ресторанов также пользуются спросом среди путешественников.
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