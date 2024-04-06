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"Пюрешка с котлеткой": что заказывают в дорогу туристы на поездах по России

Пюре с котлетой самое популярное блюдо у пассажиров поездов

1:26
Туризм

Эксперты отметили, что блюда различных кухонь мира пользуются особой популярностью среди пассажиров поездов во время путешествий.

Пюре с котлетой самое популярное блюдо у пассажиров поездов
Фото: commons.wikimedia.org by Ammendorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации от "Еду Ем", специалисты анализировали данные заказов за 2023 год в 100 городах России, где предоставляется услуга доставки еды в поезд, и составили рейтинг наиболее востребованных кулинарных предпочтений.

По результатам анализа, наибольшей популярностью пользуется традиционная русская кухня, которую предпочитает каждый пятый пассажир. В числе самых заказываемых блюд — пюре с котлетой и куриный суп, а также яйца и курица.

Блюда итальянской кухни составляют около 18 процентов заказов и включают в себя пиццу, лазанью и спагетти. Фастфуд занимает третье место с 13 процентами заказов, включая:

  • шаурму
  • гирос
  • донеры
  • бургеры
  • хот-доги
  • картошку фри

Кавказская кухня привлекает 11 процентов пассажиров, а японские суши или роллы заказывают каждый десятый клиент. Также в топ-10 популярных блюд входят представители среднеазиатской кухни, такие как плов и лагман, а также восточноазиатская лапша на воке. Некоторые пассажиры предпочитают местные продукты, такие как пермские посикунчики или бурятские буузы. Веганская еда и авторские сеты известных ресторанов также пользуются спросом среди путешественников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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