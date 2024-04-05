"Не наш слон". Туристка из США стала жертвой слона в Замбии

Слон убил туристку, напав на автомобиль во время сафари-тура

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время сафари-тура в Замбии произошло несчастье, при котором иностранная туристка пенсионного возраста погибла в результате нападения агрессивного слона на автомобиль, сопровождавший группу туристов. Согласно информации от CNN, 79-летняя американка из Миннесоты стала жертвой атаки слона в национальном парке Кафуэ. Видеозапись, распространенная в социальных сетях, показывает, как слон неожиданно подбежал и опрокинул транспортное средство, где находились пенсионерка, пять других туристов и гид. Дочь пострадавшей заявила на своей странице в социальной сети 2 апреля, что ее мать "погибла в результате трагического несчастного случая во время исполнения своей мечты".

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Туроператор Wilderness, ответственный за организацию поездки, подтвердил, что транспортное средство подверглось атаке агрессивного слона. Генеральный директор компании подчеркнул, что их гиды обладают высокой квалификацией, однако из-за особенностей местности и растительности они не смогли избежать столкновения.

По сообщению компании, один из туристов получил серьезные травмы, а остальные четверо — незначительные. В отношении погибшей принимаются меры для доставки ее тела в США при содействии властей Замбии и американского посольства.

Профессиональный гид-сафари и фотограф для прессы Марлон дю Туа отметил, что подобные агрессивные действия слонов являются редкостью. За свои 20 лет работы он никогда не сталкивался с подобной агрессией со стороны этих животных и выразил признание профессионализму туроператора.

Также отмечалось, что это трагическое событие в Замбии произошло вскоре после аналогичного случая в национальном парке Пиланесберг в Южной Африке, когда слон также напал на туристический автобус, однако никто не пострадал.

Женщина погибла при нападении слона на автомобиль во время сафари в Замбии