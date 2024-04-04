Мальдивы vs Москва: почему Артемий Лебедев отдает предпочтение российской кухне

В своём обзоре новостей, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", блогер и дизайнер Артемий Лебедев подчеркнул преимущество Москвы над Мальдивами. По его мнению, кулинарные радости российской столицы превосходят те, что предлагаются на известном курорте.
Лебедев отметил, что мальдивские отели активно рекламируют свою кухню и мастерство своих шеф-поваров, однако она не дотягивает до уровня московской.
"Весь тот период времени, что я провёл там, завтракая, обедая и ужиная, я постоянно думал о том, насколько вкуснее стало в Москве. Я просто сидел, тоскуя по московским вкусностям, так сильно они преуспели", — поделился дизайнер.
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