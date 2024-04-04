Мальдивы vs Москва: почему Артемий Лебедев отдает предпочтение российской кухне

Артемий Лебедев: в Москве гораздо вкуснее чем на Мальдивах

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В своём обзоре новостей, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", блогер и дизайнер Артемий Лебедев подчеркнул преимущество Москвы над Мальдивами. По его мнению, кулинарные радости российской столицы превосходят те, что предлагаются на известном курорте.

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Лебедев отметил, что мальдивские отели активно рекламируют свою кухню и мастерство своих шеф-поваров, однако она не дотягивает до уровня московской.

"Весь тот период времени, что я провёл там, завтракая, обедая и ужиная, я постоянно думал о том, насколько вкуснее стало в Москве. Я просто сидел, тоскуя по московским вкусностям, так сильно они преуспели", — поделился дизайнер.