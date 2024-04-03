Откройте Северную Корею: растущий интерес российских туристов к организованным поездкам

Среди Россиян поднялся спрос на поездки в КНДР

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на туристические поездки в КНДР увеличивается среди российских туристов, как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), ссылаясь на Ольгу Кудрявцеву, руководителя приморского отделения РСТ.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По её словам, за последние месяцы заметно укрепились туристические и культурные связи между Приморским краем и Северной Кореей. В регионах Дальнего Востока и по всей России растет интерес к организованным турпоездкам в КНДР.

Эксперты отмечают, что в КНДР доступен только организованный туризм. В феврале 2024 года первая за четыре года группа российских туристов, в количестве 100 человек, посетила Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Еще две подобные поездки состоялись в марте.

Согласно информации от РСТ, средняя стоимость туров в КНДР составляет 800 долларов плюс 5 тысяч рублей за визу. В эту сумму включены перелет из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание в отеле, услуги гида-переводчика, входные билеты в музеи, транспортное обслуживание, трехразовое питание и страховка от несчастных случаев.