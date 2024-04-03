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Цены на авиабилеты заставляют жителей Калининграда оставаться в городе

Жителей Калининграда заперли в городе ценами на авиабилеты

2:03
Туризм

В марте были отменены старые льготы на перелеты, а новые обещали ввести с 1 мая. Как это произошло?

Жителей Калининграда заперли в городе ценами на авиабилеты
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Статья на портале "Новый Калининград" с заголовком "Как покинуть Калининград в начале мая за 26 тысяч рублей" напомнила, что до 2017 года все граждане России могли получить льготы на перелеты в Калининград и из него.

Однако после этого программу приостановили, и недавно льготы предоставлялись только определенным категориям граждан, таким как пенсионеры, молодежь до 23 лет, инвалиды и многодетные семьи, причем из любых регионов страны. Льготные билеты до Москвы стоили 3,5 тысячи рублей в один конец, а до Санкт-Петербурга — 3,8 тысячи. В марте и эту программу отменили, обещая ввести новую региональную льготу в мае. Это означает, что теперь субсидии на перелеты будут доступны только жителям Калининградской области и студентам из других регионов, учащимся в этом регионе.

Минтранс России также поручил авиакомпаниям не повышать цены на перелеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Однако, по словам обозревателя портала "Новый Калининград" Оксаны Майтаковой, цены на билеты уже начали расти, несмотря на это поручение. Главный редактор портала Avia. ru Роман Гусаров считает, что политика властей в отношении субсидирования перелетов в Калининград была логичной, но сейчас, когда цены на билеты начали расти из-за увеличения расстояния маршрута, государство задумывается о возврате субсидий.

Что касается цен на авиабилеты на майские праздники, многие жители Москвы также могут почувствовать себя "запертыми", так как цены на прямые рейсы в различные города оказываются довольно высокими. Например, рейс в Тбилиси обойдется не менее чем в 25 тысяч рублей в один конец без багажа, в Ереван — от 14 тысяч, в Стамбул — 20 тысяч, хотя в Сочи можно найти билеты от 11 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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