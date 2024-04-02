Уникальный инцидент на борту: женщина в алкогольном опьянении устроила неожиданный стриптиз

Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ходе полета рейса из Тбилиси в Москву произошел неожиданный инцидент, превратившийся в нечаянный стриптиз. Одна из пассажирок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила устроить раздевание прямо в самолете, при этом даже приставая к одному из мужчин рядом.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот нешуточный инцидент привел к напряженной обстановке на борту для остальных пассажиров. Тем не менее, одному из мужчин, ставшему объектом домогательств, пришлось провести оставшуюся часть полета в кабине бортпроводников, чтобы избежать дальнейших неприятностей со стороны этой дамы.

Инцидент случился на рейсе, вылетевшем из Тбилиси в 13:50 на борту самолета авиакомпании "Азимут". Камеры видеонаблюдения показали, что перед посадкой женщина перебрала с джином, и хоть сначала ее алкогольное влияние ограничивалось лишь ароматом, распространявшимся по кабине, после взлета она начала действительно непристойные действия, раздеваясь и демонстрируя свою "любвеобильность" всему салону, особенно соседу. Несмотря на усилия бортпроводников и даже капитана, успокоить ее не удалось.

Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, мужчину спрятали в кабину стюардесс до приземления. А по прибытии в Москву девушку встретили представители полиции в аэропорту Внуково и доставили в отделение.

Важно помнить о здоровом образе жизни.