Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный эксперт объяснила, какие вещи в вашем гардеробе лишние
Бывшая жена Гогена Солнцева начала орать и кидаться после новости о рождении внука
Как убрать пигментные пятна: восемь лучших средств
Татьяна Буланова готова воспитывать ребенка от суррогатной матери
Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой
Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны
Как проводить первую подкормку чеснока?
Иосиф Пригожин признался в желании Валерии уйти с эстрады
Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Уникальный инцидент на борту: женщина в алкогольном опьянении устроила неожиданный стриптиз

Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех

1:22
Туризм

В ходе полета рейса из Тбилиси в Москву произошел неожиданный инцидент, превратившийся в нечаянный стриптиз. Одна из пассажирок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила устроить раздевание прямо в самолете, при этом даже приставая к одному из мужчин рядом.

Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот нешуточный инцидент привел к напряженной обстановке на борту для остальных пассажиров. Тем не менее, одному из мужчин, ставшему объектом домогательств, пришлось провести оставшуюся часть полета в кабине бортпроводников, чтобы избежать дальнейших неприятностей со стороны этой дамы.

Инцидент случился на рейсе, вылетевшем из Тбилиси в 13:50 на борту самолета авиакомпании "Азимут". Камеры видеонаблюдения показали, что перед посадкой женщина перебрала с джином, и хоть сначала ее алкогольное влияние ограничивалось лишь ароматом, распространявшимся по кабине, после взлета она начала действительно непристойные действия, раздеваясь и демонстрируя свою "любвеобильность" всему салону, особенно соседу. Несмотря на усилия бортпроводников и даже капитана, успокоить ее не удалось.

Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, мужчину спрятали в кабину стюардесс до приземления. А по прибытии в Москву девушку встретили представители полиции в аэропорту Внуково и доставили в отделение.

Важно помнить о здоровом образе жизни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой
Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны
Как проводить первую подкормку чеснока?
Иосиф Пригожин признался в желании Валерии уйти с эстрады
Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех
Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Певица Наталья Подольская показала лицо без фильтров и макияжа
Запеканка с беконом, колбасой и бататом: как приготовить на завтрак
В Московском планетарии рассказали о ретроградном Меркурии
Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников