Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи

В Анталье началось нашествие гигантских медуз

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прибрежных водах Антальи наблюдается природное явление — массовое появление гигантских медуз, о чем сообщают местные СМИ. Эти морские существа встречаются вдоль всего побережья Антальи, особенно много их скоплений можно увидеть в районе Лары.

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Размеры этих беспозвоночных достаточно внушительные, некоторые из них достигают диаметра до полуметра и веса до 3-5 кг. Специальные службы регулярно проводят уборку крупных медуз с береговых участков, однако их количество настолько велико, что полностью избавиться от них практически невозможно.

Хотя медузы, встречающиеся в этих водах, не обладают ядовитым жалом, при контакте с ними возникает жжение и раздражение кожи, что могут подтвердить местные жители и туристы.

Местный туристический агент Мария Шекер подтверждает информацию о наличии медуз на берегу, утверждая, что такое явление в феврале вполне обычно, однако их присутствие в марте — нечастое явление.

Согласно данным СМИ, эти гигантские беспозвоночные приплыли к берегам Антальи из Красного моря и скоро продолжат свой путь в соответствии с природными законами миграции. Таким образом, туристам не стоит беспокоиться — к лету подобные массовые появления медуз на курорте будут неактуальны.

С учетом установившейся жаркой погоды в последние два дня, многие отдыхающие начинают купальный сезон. По данным Гисметео, сегодня температура воздуха составила +27 градусов, ожидается +25 градусов завтра, что благоприятно для пляжного отдыха.