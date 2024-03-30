В этой стране самая высокая статуя: даже статуя Свободы ниже в 2 раза

Самая высокая статуя в мире

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известно, что Статуя Свободы в США, хоть и не самая высокая в мире, но всегда привлекает огромное внимание.

Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Высочайший памятник принадлежит "Статуе Единства", расположенной в Индии в честь знаменитого политика Валлабхаи Пателя.

Патель, являясь важным деятелем в борьбе за независимость Индии, оставил неизгладимый след в истории своей страны.

За его выдающийся вклад в развитие страны было принято решение вознести статую на острове Садху, на берегу реки Нармада, в штате Гуджарат.

Статуя Валлабхаи Пателя считается самой высокой в мире, достигая высоты 240 метров вместе с постаментом, а сама фигура Пателя возвышается на 182 метра.

В сравнении с этим, высота статуи Свободы составляет всего лишь 93 метра.

Строительство этого величественного памятника политику заняло шесть лет и потребовало использование 25 тысяч тонн стали, 135 тонн железа и 1850 тонн бронзы.

Интересно, что внутри гигантской фигуры находится смотровая площадка, открывающая уникальные виды на окрестности.