Трагедия на Камчатке: пожилой турист не пережил поход. Печальные итоги похода

Информация о трагическом исходе во время туристического похода на Камчатке была опубликована в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю. По сообщению, пожилой мужчина, принимавший участие в походе, не смог выжить.
Инцидент произошел в дневное время 28 марта в районе Мутновской геотермальной электростанции Елизовского района. В ходе похода 62-летний турист почувствовал себя плохо, но спасти его не удалось.
Следственные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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