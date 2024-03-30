Трагедия на Камчатке: пожилой турист не пережил поход. Печальные итоги похода

Пожилой турист пошел в поход на Камчатке и не вернулся

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация о трагическом исходе во время туристического похода на Камчатке была опубликована в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю. По сообщению, пожилой мужчина, принимавший участие в походе, не смог выжить.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

Инцидент произошел в дневное время 28 марта в районе Мутновской геотермальной электростанции Елизовского района. В ходе похода 62-летний турист почувствовал себя плохо, но спасти его не удалось.

Следственные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.