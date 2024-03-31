Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая тактика мошенников, выявленная в аэропортах России
Пять неочевидных причин появления акне
Актёр Стоянов заявил, что ему не нравятся первые выпуски "Городка"
Секреты обработки ДТП без ГИБДД: что нужно знать каждому автовладельцу?
Стресс и аллергия шагают вместе: миф или реальность?
Смузи: особенности напитка, плюсы и минусы
Минсоцразвития Украины спрогнозировало сокращение населения почти в два раза
Стоит ли покупать дачу в Подмосковье весной
Инвестор Скрябин назвал экономические шоки причиной роста стоимости золота
Частые нарушения, за которые туристов могут оштрафовать или даже посадить за решетку

Отдых за границей без неприятностей: важные правила для туристов в разных странах

1:36
Туризм » Путешествия

В разных странах действуют свои законы, стандарты и культурные нормы, которые необходимо уважать. Несоблюдение этих правил может привести к негативным последствиям, начиная от выговора и заканчивая арестом для непредусмотрительных туристов.

Отдых за границей без неприятностей: важные правила для туристов в разных странах
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Источник rambler. ru подготовил информацию об основных нарушениях, за которые туристы могут оказаться за решеткой во время путешествий.

В Турции, например, хоть и ценится гостеприимство, важно помнить о соблюдении местных норм и правил. Вывоз ценных минералов и экспонатов запрещен, а нарушители могут столкнуться с длительным тюремным заключением. Также следует проявлять уважение к национальным символам и религиозным обычаям.

В Египте необходимо избегать фотографирования полицейских и оставлять мусор только в предназначенных местах, чтобы избежать тюремного заключения или штрафа. Туристы также должны быть осторожны при вывозе ценностей из страны, соблюдая установленные правила.

В Кубе рекомендуется избегать конфликтов с полицией и воздерживаться от ввоза подозрительных предметов. Критика власти может повлечь за собой серьезные последствия, включая штрафы или арест.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) особенно строги законы, касающиеся алкоголя, общественного поведения и фото людей без их согласия. Нарушение этих правил может привести к лишению свободы и другим серьезным последствиям.

Чтобы избежать проблем во время поездки, важно заранее ознакомиться с местными правилами и традициями, а затем следовать им во время пребывания в стране.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
Стресс и аллергия шагают вместе: миф или реальность?
Смузи: особенности напитка, плюсы и минусы
Минсоцразвития Украины спрогнозировало сокращение населения почти в два раза
Стоит ли покупать дачу в Подмосковье весной
Инвестор Скрябин назвал экономические шоки причиной роста стоимости золота
Отдых за границей без неприятностей: важные правила для туристов в разных странах
Пять средств для экспресс-очищения кожи
Ноу-хау в области спорта: оксисайз
Гомфрена — эффектный однолетник для любого сада
Полезное слово для тех, кто намеревается страховать свои посевы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников