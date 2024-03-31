Аэропорт "Шереметьево" напомнил о правилах перевозки устройств в ручной клади

Перед началом летнего отпускного сезона аэропорт "Шереметьево" в Москве напомнил путешественникам, что зарядные устройства и портативные батареи следует перевозить только в ручной клади при посадке на самолет.
Подчеркивается, что положить такие устройства в багаж запрещено из соображений безопасности, поскольку существует риск их самовозгорания в случае неисправности или неправильного обращения с ними.
Воздушная гавань предупреждает, что обнаруженные при проверке зарегистрированного багажа устройства будут изыматься. Разрешается осмотр багажа как в присутствии пассажира, так и без его участия.
В соответствии с действующими авиационными правилами путешественники имеют право брать с собой в салон батареи мощностью не более 100 Втч. При наличии нескольких таких устройств каждое следует упаковывать в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол. Необходимо тщательно закрыть контакты, чтобы исключить возможность случайного короткого замыкания.
Более мощные устройства (до 160 Втч) также разрешается провозить в салоне, но не более двух штук, предварительно предупредив об этом сотрудников авиакомпании.
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