Аэропорт "Шереметьево" напомнил о правилах перевозки устройств в ручной клади

Напоминание для туристов: портативные батареи в багаже под запретом

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед началом летнего отпускного сезона аэропорт "Шереметьево" в Москве напомнил путешественникам, что зарядные устройства и портативные батареи следует перевозить только в ручной клади при посадке на самолет.

Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

Подчеркивается, что положить такие устройства в багаж запрещено из соображений безопасности, поскольку существует риск их самовозгорания в случае неисправности или неправильного обращения с ними.

Воздушная гавань предупреждает, что обнаруженные при проверке зарегистрированного багажа устройства будут изыматься. Разрешается осмотр багажа как в присутствии пассажира, так и без его участия.

В соответствии с действующими авиационными правилами путешественники имеют право брать с собой в салон батареи мощностью не более 100 Втч. При наличии нескольких таких устройств каждое следует упаковывать в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол. Необходимо тщательно закрыть контакты, чтобы исключить возможность случайного короткого замыкания.

Более мощные устройства (до 160 Втч) также разрешается провозить в салоне, но не более двух штук, предварительно предупредив об этом сотрудников авиакомпании.