Топ мест для отдыха в Краснодарском крае: откройте красоты Южного рая

Краснодарский край является настоящей жемчужиной юга России в туристическом отношении. Здесь настолько много интересных мест, что даже опытный путешественник обязательно найдет что-то новое и удивительное.
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В нашем сегодняшнем обзоре мы собрали лишь малую часть самых привлекательных мест Краснодарского края, которые стоит посетить во время отпуска.
Горные вершины Невозможно остаться равнодушным к вершине Цахвоа — самой высокой точке Краснодарского края. Любителям ледников здесь тоже есть что посмотреть — общая площадь ледников в горах составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Также здесь можно восхититься горой Черная пирамида и горой Колдун — местом ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны. Обязательно стоит посетить гору Ахун с ее древними постройками, прекрасный Фишт с его водопадами и гору Индюк, на которую стоит съездить хотя бы ради самого названия.
Современныепарки Самым известным парком Краснодарского края является Олимпийский парк в Сочи. Здесь каждый день горожане и гости города-курорта могут наслаждаться музыкальными фонтанами, концертами, развлечениями и фестивалями. Парк Галицкого с Японским садом также пользуется большой популярностью в регионе и заслуживает посещения хотя бы раз. Любители природы обязательно оценят знаменитый сочинский Дендрарий, где можно увидеть все — от массивных дубов до редких экзотических пальм. Это также отличное место для фотосессий в стиле различных стран.
Черноморское побережье Поездка в Краснодарский край не будет полной без посещения берега Черного моря. Обязательно стоит прогуляться по песчаной косе Бугазской, попробовать целебную воду в санатории "Мацеста" и посетить место с историей — знаменитый Плачущий камень. Кстати, для любителей археологии нет необходимости ехать в другие страны, ведь в музее под открытым небом "Горгиппия" также есть что посмотреть.
Озера Еще одно прекрасное место в Краснодарском крае — Кипарисовое озеро, которое кажется настоящим уголком рая на Земле. Однако есть еще одно необычное место, которое стоит посетить — это Соленое озеро. К концу лета оно обычно высыхает, и вместо воды здесь остается слой соли. Также в Краснодарском крае стоит посетить незамерзающее озеро Абрау, горное озеро Кардывач и спокойные Ацетукские водоемы.
Пещеры и ущелья Ущелье "Волчьи ворота" — одно из самых живописных мест в Краснодарском крае. До него легко добраться, и маршрут подойдет для любого туриста. Также стоит посетить загадочную Ахштырскую пещеру, населенную летучими мышами. На равных с ними идет каньон Таштай с его причудливыми скалами и бирюзовой водой. Кроме того, гостей Краснодарского края ждут природная красота Долины лотосов и уникальная Медовая пещера.
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