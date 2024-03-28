Как повысить ценность отдыха в Турции: стратегия гендиректора Calista Luxury Resort

Отельер из Турции сравнил туризм с тортом, который также должен быть дорогим

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор Calista Luxury Resort в Белеке, Али Кызылдаг, призывает турецких коллег использовать "правильную стратегию", чтобы увеличить доход с каждого посетителя своего отеля.

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Он заявил:

"Турция остается одним из основных направлений для европейских туроператоров, где они зарабатывают больше всего. Мы должны увеличить как количество прибывающих туристов, так и средний чек на каждого гостя за счет правильной стратегии. Нам нужно увеличивать и размер пирога, и его ценность. Простое увеличение размера пирога уже не подходит. Никому не нужен дешевый пирог, его ценность нужно повысить".

Это высказывание можно интерпретировать по-разному. В группе для профессионалов туризма "Крыша ТурДома B2B" мы призвали участников высказать свое мнение: говорил ли турецкий отельер о повышении ценности гостиничных услуг за счет улучшения качества или намекал на необходимость увеличения цен?

Большинство участников считает, что Али Кызылдаг как директор роскошного отеля предлагает сфокусироваться на внедрении дополнительных сервисов для создания дополнительной ценности. Таким образом, туристы будут понимать, за что они платят большие деньги. Тенденция к увеличению стоимости отдыха в Турции очевидна, поэтому туристы с высоким уровнем дохода и высокими требованиями становятся более предпочтительными для выбора турецких курортов.

Что касается выражения "пирог не должен быть дешевым", один из комментаторов добавил: "Все должно быть сбалансировано. Если цена на "пирог" будет слишком высокой, туристы могут предпочесть поехать на Мальдивы". Кроме того, глава Calista Luxury Resort также признает усиление конкуренции Турции со странами, такими как ОАЭ, Таиланд и Египет. Тем не менее, он уверен, что турецкие курорты имеют все шансы на увеличение туристического потока из Европы на 25% и из России на 10-15% в предстоящем летнем сезоне.