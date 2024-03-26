Дешевле, чем Вы думали: топ бюджетных городов для идеального отпуска

Известны самые дешёвые направления туризма в мире

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Travel Money, подразделение британской почты, представило традиционный рейтинг наиболее бюджетных направлений для туристов по всему миру. При его формировании учитывались средние цены на широкий спектр товаров и услуг, таких как местный кофе, пиво, кола, вино, вода, солнцезащитный крем, средства от насекомых и обед из трех блюд. Однако в расчетах не учитывались стоимость проживания в отелях и авиабилетов.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Первое место в списке самых экономичных по всем критериям занял Хойан, популярный туристический город во Вьетнаме. В этом городе цены на пиво составляют 1,16 фунта (или 186 рублей), кока-кола — 0,72 фунта (или 83 рубля), а солнцезащитный крем — 3,70 фунта (или 430 рублей). За Хойаном следуют Кейптаун (Южная Африка), Момбаса (Кения) и Токио (Япония).

Среди городов с самыми высокими ценами оказались Тамариндо (Коста-Рика), Нью-Йорк (США), Сент-Джонс (Антигуа) и Родни Бэй (Сент-Люсия).