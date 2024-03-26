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Дешевле, чем Вы думали: топ бюджетных городов для идеального отпуска

Известны самые дешёвые направления туризма в мире

1:09
Туризм

Travel Money, подразделение британской почты, представило традиционный рейтинг наиболее бюджетных направлений для туристов по всему миру. При его формировании учитывались средние цены на широкий спектр товаров и услуг, таких как местный кофе, пиво, кола, вино, вода, солнцезащитный крем, средства от насекомых и обед из трех блюд. Однако в расчетах не учитывались стоимость проживания в отелях и авиабилетов.

Известны самые дешёвые направления туризма в мире
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Первое место в списке самых экономичных по всем критериям занял Хойан, популярный туристический город во Вьетнаме. В этом городе цены на пиво составляют 1,16 фунта (или 186 рублей), кока-кола — 0,72 фунта (или 83 рубля), а солнцезащитный крем — 3,70 фунта (или 430 рублей). За Хойаном следуют Кейптаун (Южная Африка), Момбаса (Кения) и Токио (Япония).

Среди городов с самыми высокими ценами оказались Тамариндо (Коста-Рика), Нью-Йорк (США), Сент-Джонс (Антигуа) и Родни Бэй (Сент-Люсия).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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