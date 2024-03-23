Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела
Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки
У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций
Эксперты ответили, что будет, если отрезать усы коту
Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни
Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле
Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта
Дональд Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже
Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка
Откройте тайны Стамбула: 6 укромных районов, чтобы избежать толп туристов

Топ-6 достойных посещения районов в Стамбуле

1:52
Туризм

Какие места в Стамбуле стоит посетить, чтобы избежать толп туристов? Здесь представлены уникальные и малоизвестные районы города с интересными достопримечательностями.

Топ-6 достойных посещения районов в Стамбуле
Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Скрытые жемчужины Стамбула: 6 уединенных районов Стамбул прекрасен не только известными местами, но и таинственными уголками, где мало туристов, но много интересного.
Вот топ-6 атмосферных районов, куда редко ступает нога путешественника.

  1. Балат и Фенер
    Эти соседние районы на юге Стамбула пропитаны европейским колоритом.
    Основные достопримечательности: узкие улочки с разноцветными домами, древняя греческая школа "Великая школа нации", множество антикварных магазинов и уютных кафе.

  2. Ортакёй
    Это бывшая рыбацкая деревня у Босфорского моста.
    Основные достопримечательности: Ортакёйская мечеть, величественная железная башня церкви Агиос Фокас, открытый фуд-корт с вкуснейшими кумпирами, магазинчик халвы и тахини Tarihi Ortaköy Helvacısı, дворец Чираган.

  3. Арнавуткёй
    Этот район, расположенный между двумя живописными мостами, часто становится местом съемок турецких сериалов.
    Основные достопримечательности: впечатляющие османские деревянные дома, роскошные яхты, уютные кафе с террасами, прогулочная набережная вдоль Босфора.

  4. Бебек
    Этот элитный район на побережье Босфора славится своей османской крепостью Румели.
    Основные достопримечательности: помимо крепости, стоит прогуляться по набережной и посетить модные магазины, рестораны и кафе.

  5. Кузгунджук
    Небольшой район в азиатской части города с уникальной атмосферой.
    Основные достопримечательности: разноцветные одноэтажные дома, храмы различных конфессий и общественный огород, где местные жители выращивают свежие овощи и зелень.
СТАМБУЛ 2024: Еда, цены. Что посетить и куда съездить. Развод туристов. Места которые вы не знали.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Последние материалы
У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций
Эксперты ответили, что будет, если отрезать усы коту
Топ-6 достойных посещения районов в Стамбуле
Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни
Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле
Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта
Дональд Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже
Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка
Почему на лобовом стекле автомобиля появляются полосы: как решить проблему
Ученые ИФХЭ РАН обнаружили эффективность "электронного носа" в определении болезней по выдыхаемому воздуху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников