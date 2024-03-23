Откройте тайны Стамбула: 6 укромных районов, чтобы избежать толп туристов

Какие места в Стамбуле стоит посетить, чтобы избежать толп туристов? Здесь представлены уникальные и малоизвестные районы города с интересными достопримечательностями.
Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.
Скрытые жемчужины Стамбула: 6 уединенных районов Стамбул прекрасен не только известными местами, но и таинственными уголками, где мало туристов, но много интересного. Вот топ-6 атмосферных районов, куда редко ступает нога путешественника.
Балат и Фенер Эти соседние районы на юге Стамбула пропитаны европейским колоритом. Основные достопримечательности: узкие улочки с разноцветными домами, древняя греческая школа "Великая школа нации", множество антикварных магазинов и уютных кафе.
Ортакёй Это бывшая рыбацкая деревня у Босфорского моста. Основные достопримечательности: Ортакёйская мечеть, величественная железная башня церкви Агиос Фокас, открытый фуд-корт с вкуснейшими кумпирами, магазинчик халвы и тахини Tarihi Ortaköy Helvacısı, дворец Чираган.
Арнавуткёй Этот район, расположенный между двумя живописными мостами, часто становится местом съемок турецких сериалов. Основные достопримечательности: впечатляющие османские деревянные дома, роскошные яхты, уютные кафе с террасами, прогулочная набережная вдоль Босфора.
Бебек Этот элитный район на побережье Босфора славится своей османской крепостью Румели. Основные достопримечательности: помимо крепости, стоит прогуляться по набережной и посетить модные магазины, рестораны и кафе.
Кузгунджук Небольшой район в азиатской части города с уникальной атмосферой. Основные достопримечательности: разноцветные одноэтажные дома, храмы различных конфессий и общественный огород, где местные жители выращивают свежие овощи и зелень.
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