Безопасность в небе: почему неплотно закрытые мусорные баки могут помешать вылету

При путешествиях на самолетах часто возникают задержки вылетов по различным причинам, таким как погодные условия, технические неполадки или проблемы с обслуживанием. Однако существуют и менее очевидные причины, которые могут препятствовать своевременному вылету. Одна из таких причин — неплотно закрытый мусорный бак в туалете.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.