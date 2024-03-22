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Изумительные факты о Бурдж-Халифа: величие высоты и архитектурного мастерства

Бурдж-Халифа: топ-5 фактов о символе Дубая

2:09
Туризм

Если Париж ассоциируется с Эйфелевой башней, а Рим — с Колизеем, то в Дубае своего рода символом стал небоскреб Бурдж-Халифа. Вот пять удивительных фактов об этом выдающемся инженерном и архитектурном чуде.

Бурдж-Халифа: топ-5 фактов о символе Дубая
Фото: pexels.com by Ivan Siarbolin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Непревзойденная высота
    Открытая в 2010 году в самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов, Бурдж-Халифа мгновенно завоевала статус самого высокого здания в мире. Ее создатели стремились к этому, разрабатывая проект в строгой секретности, чтобы никто не смог превзойти высоту дубайской башни. Высота сооружения составляет 828 метров, что эквивалентно трём Эйфелевым башням и двум зданиям Empire State Building в Нью-Йорке.

  2. Город внутри города
    Площадь Бурдж-Халифа в Дубае впечатляет не менее, чем ее высота. Это пространство вмещает квартиры, офисы, торговые центры, отели, рестораны, ночные клубы, обсерваторию и даже мечеть, что составляет 344 квадратных метра или приблизительно 17 футбольных полей. Все это разнообразие находится на 163 этажах, обслуживаемых 57 лифтами и 8 эскалаторами.

  3. Смотровая площадка на уровне облаков
    В 2014 году на 148-м этаже Бурдж-Халифа открылась самая высокая в мире смотровая площадка, расположенная прямо под открытым небом. Вид на Дубай с этой площадки впечатляющ, но подниматься сюда лучше в ясную погоду, иначе можно оказаться в плотном облаке.

  4. Рекорды
    Бурдж-Халифа занесена в Книгу рекордов Гиннесса не только как самое высокое здание в мире. Здесь также находится самый длинный лифт (504 метра), а на 122-м этаже работает самый высокий ресторан в мире — At. mosphere.

  5. Звезда кинематографа
    Величественный небоскреб неоднократно становился кулисой для знаменитых голливудских фильмов. Особенно ярко его показали в фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", где главный герой, исполняемый Томом Крузом, карабкается по зеркальному фасаду здания на невероятной высоте.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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