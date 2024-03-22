Если Париж ассоциируется с Эйфелевой башней, а Рим — с Колизеем, то в Дубае своего рода символом стал небоскреб Бурдж-Халифа. Вот пять удивительных фактов об этом выдающемся инженерном и архитектурном чуде.
Фото: pexels.com by Ivan Siarbolin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Непревзойденная высота Открытая в 2010 году в самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов, Бурдж-Халифа мгновенно завоевала статус самого высокого здания в мире. Ее создатели стремились к этому, разрабатывая проект в строгой секретности, чтобы никто не смог превзойти высоту дубайской башни. Высота сооружения составляет 828 метров, что эквивалентно трём Эйфелевым башням и двум зданиям Empire State Building в Нью-Йорке.
Город внутри города Площадь Бурдж-Халифа в Дубае впечатляет не менее, чем ее высота. Это пространство вмещает квартиры, офисы, торговые центры, отели, рестораны, ночные клубы, обсерваторию и даже мечеть, что составляет 344 квадратных метра или приблизительно 17 футбольных полей. Все это разнообразие находится на 163 этажах, обслуживаемых 57 лифтами и 8 эскалаторами.
Смотровая площадка на уровне облаков В 2014 году на 148-м этаже Бурдж-Халифа открылась самая высокая в мире смотровая площадка, расположенная прямо под открытым небом. Вид на Дубай с этой площадки впечатляющ, но подниматься сюда лучше в ясную погоду, иначе можно оказаться в плотном облаке.
Рекорды Бурдж-Халифа занесена в Книгу рекордов Гиннесса не только как самое высокое здание в мире. Здесь также находится самый длинный лифт (504 метра), а на 122-м этаже работает самый высокий ресторан в мире — At. mosphere.
Звезда кинематографа Величественный небоскреб неоднократно становился кулисой для знаменитых голливудских фильмов. Особенно ярко его показали в фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", где главный герой, исполняемый Томом Крузом, карабкается по зеркальному фасаду здания на невероятной высоте.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ