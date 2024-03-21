Простые и эффективные способы справиться с дискомфортом у детей во время полёта

Лайфхак от стюардессы: как успокоить плачущего ребенка в самолете

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда их дети начинают плакать и проявлять капризы во время взлета и посадки на борт самолета. Это обусловлено дискомфортом, вызванным изменениями давления.

Фото: https://eimaimama.gr/

Стивардесса Сание Сараметова поделилась простым и эффективным советом для решения этой проблемы: дать ребенку сосать леденец или пить через соломинку. Это помогает сбалансировать давление в ушах и улучшить состояние ребенка.

Как только самолет начнет подниматься в воздух, предложите вашему малышу его любимый леденец или напиток. Сосательные движения и глотание помогут справиться с перепадами давления и избавиться от неприятных ощущений.

Этот простой, но эффективный метод поможет вам и вашему ребенку спокойно пережить взлет и посадку, а также насладиться полетом.