Иранские туристы и Москва: первая группа в рамках безвизового соглашения

Туристы из Ирана впервые прибыли в Москву по безвизу

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первая группа туристов из Ирана, в соответствии с российско-иранским соглашением о безвизовых групповых поездках, прибыла в Москву. Согласно этому межправительственному соглашению, Россия и Иран начали безвизовый групповой туристический обмен с 1 августа. Первая группа иранских туристов посетила Россию в сентябре, пройдя по Северному Кавказу, как сообщили в минэкономразвития.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам представителя пресс-службы московского комитета по туризму, это первая группа иранских туристов, которая прибыла именно в Москву. Ожидается, что в текущей неделе еще две подобные группы прибудут в столицу.

"Сегодня в аэропорту приземлился чартерный рейс, и, по большей части, весь самолет был заполнен группой безвизовых туристов из Ирана. Можно предположить, что их прибыло достаточно много. Часть из них отправится в другие регионы России, но значительная часть останется в Москве", — сообщила журналистам Наталья Молочкова, начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".