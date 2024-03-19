Иранские туристы и Москва: первая группа в рамках безвизового соглашения

Первая группа туристов из Ирана, в соответствии с российско-иранским соглашением о безвизовых групповых поездках, прибыла в Москву. Согласно этому межправительственному соглашению, Россия и Иран начали безвизовый групповой туристический обмен с 1 августа. Первая группа иранских туристов посетила Россию в сентябре, пройдя по Северному Кавказу, как сообщили в минэкономразвития.
По словам представителя пресс-службы московского комитета по туризму, это первая группа иранских туристов, которая прибыла именно в Москву. Ожидается, что в текущей неделе еще две подобные группы прибудут в столицу.
"Сегодня в аэропорту приземлился чартерный рейс, и, по большей части, весь самолет был заполнен группой безвизовых туристов из Ирана. Можно предположить, что их прибыло достаточно много. Часть из них отправится в другие регионы России, но значительная часть останется в Москве", — сообщила журналистам Наталья Молочкова, начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".
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