Отдых для россиян: летние пляжи по доступным ценам

Дубай и Шри-Ланка подешевеют для российских туристов на 15%

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжные направления, которые станут доступнее для россиян к лету, в основном представлены "зимними" зарубежными местами, заявил Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Фото: wikimedia.org

По мнению эксперта, стоимость отдыха летом снизится на 15% для россиян в Шри-Ланке и Дубае за счет увеличения количества рейсов в эти страны. Однако он также отметил, что лето считается низким сезоном для этих курортов, а в Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке часто бывают дожди и штормы. Кроме того, эксперт указал на то, что система "все включено" в этих странах не так развита, как в России.

Туроператоры также отмечают активный спрос на отели с системой "все включено" в Крыму, где это дешевле, чем в Краснодарском крае. В целом, эксперт считает, что определение реального спроса и влияния снижения цен на популярность направлений у россиян возможно только после получения первых результатов увеличения рейсов в эти страны.