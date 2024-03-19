Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сидни Суини высказалась про обсуждения её тела и личной жизни
Картаполов: Электронные повестки начнут рассылать уже во время весеннего призыва
Политолог Ищенко: люди не боятся и не хотят верить в ядерную войну
Даём простые рекомендации, чтобы вы знали, как посадить картофель
Минобороны Южной Кореи усомнилось в правдивости украинской версии событий в Буче
"Яндекс Недвижимость": жильё в Москве начало дешеветь
Депутат Картаполов рассказал о проведении весеннего призыва
МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства России
Учёные предупредили об опасности "информационной перегрузки"
Как избежать неприятных сюрпризов во время отпуска: опыт туриста из Приморского края с покупкой тура "из-под полы"

Турист из Приморья потерял более 200 тысяч рублей из-за желания сэкономить на туре в Таиланд

3:20
Туризм

Турист из Приморского края, Александр А., поделился своим опытом неудачного отдыха в Таиланде. Следуя рекомендации знакомых, он обратился к женщине по имени Анна Т., которая предложила ему "дешёвые туры за границу".

Турист из Приморья потерял более 200 тысяч рублей из-за желания сэкономить на туре в Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вся связь происходила через интернет-мессенджер, где Анна представилась руководителем владивостокского филиала одной из московских туркомпаний. Анна утверждала, что для получения значительной скидки необходимо бронировать тур непосредственно у неё. Несмотря на отсутствие информации об офисе фирмы в Владивостоке на их сайте, это не смутило туриста.

Александру предложили двухнедельный отдых в гостинице Long Beach Garden Hotel & Pavilions в Паттайе, с заездом 28 февраля, на семью из двух взрослых и двух детей за 369 тыс. рублей. Это включало в себя перелет "Аэрофлотом", проживание и медицинскую страховку.

Однако авиабилеты были высланы только в одну сторону - Владивосток-Бангкок. А обратные обещали выписать позже, за день до окончания отдыха, с обоснованием, что таким образом можно получить более выгодный тариф. Не был заключён договор об оказании туристических услуг. Деньги были переведены на личную карту определённой Ольги Юрьевны Б., "партнёру руководителя туркомпании".

Александр А. готов был расстаться с суммой без оформления документов, так как ему было внушено, что многие работают по такой схеме, и у них не возникало проблем.

Семья благополучно прибыла в Таиланд, но столкнулась с проблемами. Отель оказался неоплаченным, и им пришлось срочно бронировать другой, более дешёвый, так как наличные оказались ограниченными. Оказалось, что медицинская страховка также недействительна. Связаться с продавцом удалось только через несколько дней, и Анна Т. заявила, что не давала обещаний, и что рекламы не делает, а работает только по рекомендациям.

Она утверждала, что риск связан с покупкой дешёвых туров, и иногда бывают неприятности. Однако по поводу неоплаты отеля Анна сообщила, что деньги были переведены, но не поступили получателю. Также там не были предупреждены о том, что бронирование через booking. com было отменено за 10 дней до поездки.

Александр А. запросил возможность выписать обратные билеты заранее, но ему отказали, сказав, что в таком случае компания ничего не заработает, и скидка доступна только при покупке в последний момент. В результате они решили не рисковать и сами купили билеты на родину, оплатив их повторно.

Из 369 тыс. рублей, переведённых Александром А., представитель "туркомпании" использовал только 162 тыс. рублей на бронирование авиаперелета в одну сторону. Попытки вернуть остальную сумму (207 тыс. рублей) ни к чему не привели. Продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Турист обратился в прокуратуру.

По словам Александра А., он узнал, что ранее другие туристы также пострадали от действий Анны Т. СМИ нашли только одно решение Первореченского районного суда города Владивостока от 2022 года по гражданскому делу, где Анна Т. была обязана вернуть 217 тыс. рублей истцу, полученные для покупки авиабилетов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Последние материалы
Минобороны Южной Кореи усомнилось в правдивости украинской версии событий в Буче
"Яндекс Недвижимость": жильё в Москве начало дешеветь
Депутат Картаполов рассказал о проведении весеннего призыва
МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства России
Учёные предупредили об опасности "информационной перегрузки"
Страховые компании обяжут согласовывать своё название с ЦБ РФ
Москалькова сказала, что победа Путина на выборах — залог будущего России
Шестакова заявила о том, что возвращается в лыжные гонки
Родители Алсу отпраздновали золотую свадьбу
Турист из Приморья потерял более 200 тысяч рублей из-за желания сэкономить на туре в Таиланд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников