Как избежать неприятных сюрпризов во время отпуска: опыт туриста из Приморского края с покупкой тура "из-под полы"

Турист из Приморья потерял более 200 тысяч рублей из-за желания сэкономить на туре в Таиланд

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Приморского края, Александр А., поделился своим опытом неудачного отдыха в Таиланде. Следуя рекомендации знакомых, он обратился к женщине по имени Анна Т., которая предложила ему "дешёвые туры за границу".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вся связь происходила через интернет-мессенджер, где Анна представилась руководителем владивостокского филиала одной из московских туркомпаний. Анна утверждала, что для получения значительной скидки необходимо бронировать тур непосредственно у неё. Несмотря на отсутствие информации об офисе фирмы в Владивостоке на их сайте, это не смутило туриста.

Александру предложили двухнедельный отдых в гостинице Long Beach Garden Hotel & Pavilions в Паттайе, с заездом 28 февраля, на семью из двух взрослых и двух детей за 369 тыс. рублей. Это включало в себя перелет "Аэрофлотом", проживание и медицинскую страховку.

Однако авиабилеты были высланы только в одну сторону - Владивосток-Бангкок. А обратные обещали выписать позже, за день до окончания отдыха, с обоснованием, что таким образом можно получить более выгодный тариф. Не был заключён договор об оказании туристических услуг. Деньги были переведены на личную карту определённой Ольги Юрьевны Б., "партнёру руководителя туркомпании".

Александр А. готов был расстаться с суммой без оформления документов, так как ему было внушено, что многие работают по такой схеме, и у них не возникало проблем.

Семья благополучно прибыла в Таиланд, но столкнулась с проблемами. Отель оказался неоплаченным, и им пришлось срочно бронировать другой, более дешёвый, так как наличные оказались ограниченными. Оказалось, что медицинская страховка также недействительна. Связаться с продавцом удалось только через несколько дней, и Анна Т. заявила, что не давала обещаний, и что рекламы не делает, а работает только по рекомендациям.

Она утверждала, что риск связан с покупкой дешёвых туров, и иногда бывают неприятности. Однако по поводу неоплаты отеля Анна сообщила, что деньги были переведены, но не поступили получателю. Также там не были предупреждены о том, что бронирование через booking. com было отменено за 10 дней до поездки.

Александр А. запросил возможность выписать обратные билеты заранее, но ему отказали, сказав, что в таком случае компания ничего не заработает, и скидка доступна только при покупке в последний момент. В результате они решили не рисковать и сами купили билеты на родину, оплатив их повторно.

Из 369 тыс. рублей, переведённых Александром А., представитель "туркомпании" использовал только 162 тыс. рублей на бронирование авиаперелета в одну сторону. Попытки вернуть остальную сумму (207 тыс. рублей) ни к чему не привели. Продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Турист обратился в прокуратуру.

По словам Александра А., он узнал, что ранее другие туристы также пострадали от действий Анны Т. СМИ нашли только одно решение Первореченского районного суда города Владивостока от 2022 года по гражданскому делу, где Анна Т. была обязана вернуть 217 тыс. рублей истцу, полученные для покупки авиабилетов.