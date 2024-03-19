Гималайская трагедия: индийский турист скончался от высотной болезни в Муктинатхе

Турист из Индии погиб в священном месте в Гималаях

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индийский турист, прибывший в священное место Муктинатх в Гималаях, столкнулся с проблемами из-за высотной болезни и умер. Эту историю поделилось издание myRepublica.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации издания, 83-летний житель Хайдарабада по имени Б. Нараян прибыл в Муктинатх в сопровождении дочери, родственников и других туристов в субботу, 16 марта. В отеле, где остановился индиец после посещения достопримечательностей, у него начались проблемы с дыханием. Мужчину доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.

Также отмечается, что это уже второй случай за последний месяц, когда паломники, посещающие священное место, сталкиваются с подобными проблемами.

Ранее аналогичная ситуация произошла с австралийским туристом, который предпринял попытку покорить древний вулкан Килиманджаро в Африке. До высоты в 100 метров от вершины горы он добрался, но не смог завершить свой поход из-за высотной болезни, в результате чего погиб.