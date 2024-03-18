Первый фестиваль горных курортов Евразии завершился на "Роза Хутор"

3:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В горах Сочи встретились представители горнолыжной индустрии Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Фестиваль стал первым масштабным мероприятием Альянса горных курортов Евразии. Организация была создана в июне 2023 года, в нее вошли российский курорт "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекистанский "Амирсой", а позднее присоединился азербайджанский "Шахдаг". Объединение призвано обеспечить платформу для стратегического развития туризма в Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности.

— Альянс горных курортов Евразии призван содействовать стратегическому развитию сотрудничества и долгосрочных связей между курортами. Повестка фестиваля включала деловую программу. В рамках мероприятия состоялись круглые столы и дискуссии, посвященные теме развития туризма, внедрения единых стандартов качества туристических услуг, выработке конкретных решений. Одна из главных задач — создание межгосударственного туристического горного маршрута. Уже к сезону 2024-2025 года планируется в определенной степени реализовать идею единого ски-пасса между горными курортами, входящих в альянс. Конкретные практические шаги позволят обеспечить единый уровень качества сервиса на курортах и повысить туристический поток, — отметил заместитель генерального директора по международным связям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

На круглых столах фестиваля состоялся обмен опытом между специалистами горных курортов — службами лавинной безопасности, подготовки горнолыжных трасс, инструкторов.

Гости "Роза Хутор" смогли не только увидеть демоспуски от профессионалов Евразии, но и пройти мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноуборду. Участники Фестиваля совершили виртуальные путешествия на склоны горного курорта "Майлер" (Армения), горнолыжных центров "Силичи" и "Лагойск" (Белоруссия), узнали о развитии туризма в Кыргызстане. А в рамках вечера национальных кухонь познакомились с гастрономической культурой евразийского региона — попробовали настоящий узбекский плов, казахский бешбармак, армянские шашлыки, азербайджанскую долму, российские пельмени, блины и уху.

— Горный туризм является одним из самых активно-развивающихся на пространстве Евразии. В регионе появляются новые курорты. Расширяется и наш альянс. Так, в рамках фестиваля был заключен меморандум о вступлении в него еще одного участника — казахстанского курорта "Ой-Карагай", — рассказал Сергей Хворостяный.

Прошедший впервые на "Роза Хутор" фестиваль горных курортов Евразии, станет традиционным. В следующем году его примет Азербайджан — курорт "Шахдаг".