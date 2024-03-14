Эти отели засветились в Книге рекордов Гиннесса: Россия не попала

Какие отели смогли попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые гостиничные предприниматели стремятся попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, чтобы привлечь к своему отелю больше туристов. Получение рекорда в различных областях всегда признается значимым достижением.

Фото: Пресс-служба парка-отеля Орловский

Вот несколько отелей, которые смогли засветиться на страницах Книги рекордов Гиннесса: