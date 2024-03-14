Эти отели засветились в Книге рекордов Гиннесса: Россия не попала

Некоторые гостиничные предприниматели стремятся попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, чтобы привлечь к своему отелю больше туристов. Получение рекорда в различных областях всегда признается значимым достижением.
Фото: Пресс-служба парка-отеля Орловский
Вот несколько отелей, которые смогли засветиться на страницах Книги рекордов Гиннесса:
Genting Highlands Resort, Малайзия. Этот отельный комплекс является самым крупным в мире и предлагает более шести тысяч номеров для проживания, что делает его одним из самых впечатляющих мест для остановки в Малайзии.
Makkah Clock Royal Tower, Саудовская Аравия.Этот отель занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире. Он предназначен для верующих, совершающих паломничество в Мекку, священное место для мусульман.
Sala Silvermine, Швеция. Этот необычный отель расположен глубоко под землей, где номера находятся на глубине более 150 метров, предлагая уникальный опыт проживания для любителей необычного отдыха.
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