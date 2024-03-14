Эти отели засветились в Книге рекордов Гиннесса: Россия не попала

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Какие отели смогли попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса

1:00
Туризм

Некоторые гостиничные предприниматели стремятся попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, чтобы привлечь к своему отелю больше туристов. Получение рекорда в различных областях всегда признается значимым достижением.

Какие отели смогли попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса
Фото: Пресс-служба парка-отеля Орловский

Вот несколько отелей, которые смогли засветиться на страницах Книги рекордов Гиннесса:

  1. Genting Highlands Resort, Малайзия. 
    Этот отельный комплекс является самым крупным в мире и предлагает более шести тысяч номеров для проживания, что делает его одним из самых впечатляющих мест для остановки в Малайзии.

  2. Makkah Clock Royal Tower, Саудовская Аравия.Этот отель занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире. Он предназначен для верующих, совершающих паломничество в Мекку, священное место для мусульман.
  3. Sala Silvermine, Швеция. Этот необычный отель расположен глубоко под землей, где номера находятся на глубине более 150 метров, предлагая уникальный опыт проживания для любителей необычного отдыха.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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