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Подробности шокирующего преступления возле замка Нойшванштайн: американский турист осужден на пожизненное заключение

Американец получил пожизненный срок за убийство и сексуальное насилие в Германии

Туризм

Американский турист, виновный в ужасном преступлении, совершенном возле знаменитого замка Нойшванштайн в немецком городе Кемптен, был осужден на пожизненное заключение. Летом прошлого года он пытался изнасиловать двух туристок и затем столкнул их в пропасть, что вызвало возмущение общественности. Одна из жертв выжила и помогла в расследовании. Окружной суд Кемптена приговорил 31-летнего американца к пожизненному заключению за убийство, покушение на убийство и сексуальное насилие. Решение суда было подтверждено показаниями родственников и друзей жертв.

Американец получил пожизненный срок за убийство и сексуальное насилие в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Papeloju23 is licensed under Commons, the free media repository

Стоит отметить, что в июне предыдущего года две американские туристки, Ева Лю и Келси Чанг, 21 и 22 года, только что окончившие Университет Иллинойса, путешествовали по Германии. В группе, направлявшейся к легендарному "диснеевскому замку Золушки", ехал и 30-летний американец, но они не знали его.

Инцидент произошел, когда женщины встретили мужчину возле моста Мариенбрюкке, который пересекает ущелье на высоте более 90 метров. Мужчина уговорил американок пройти с ним по укромной тропе, обещая хороший вид на замок, и затем напал на одну из них. При попытке второй помочь он столкнул ее с обрыва, а затем сделал то же самое с первой жертвой.

Полиция спасла туристок из ущелья вертолетом; одна из них скончалась от полученных травм, а другая выжила с синяками и раной. После преступления американский турист попытался скрыться, но был задержан.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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