Подробности шокирующего преступления возле замка Нойшванштайн: американский турист осужден на пожизненное заключение

Американский турист, виновный в ужасном преступлении, совершенном возле знаменитого замка Нойшванштайн в немецком городе Кемптен, был осужден на пожизненное заключение. Летом прошлого года он пытался изнасиловать двух туристок и затем столкнул их в пропасть, что вызвало возмущение общественности. Одна из жертв выжила и помогла в расследовании. Окружной суд Кемптена приговорил 31-летнего американца к пожизненному заключению за убийство, покушение на убийство и сексуальное насилие. Решение суда было подтверждено показаниями родственников и друзей жертв.

Фото: commons.wikimedia.org by Papeloju23 is licensed under Commons, the free media repository