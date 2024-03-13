Развитие туризма: хабаровский край ожидает вдвое больше посетителей в ближайшие годы

В Хабаровске возводится современный семиэтажный гостиничный комплекс

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В туристическом секторе Хабаровского края продолжается активное развитие, с ожидаемым более чем вдвое возрастающим потоком посетителей в ближайшие годы. Этот рост стимулирует строительство новых гостиниц и отелей. Один из таких проектов — семиэтажный гостиничный комплекс "Роял Лайм", расположенный на территории уже существующего гостинично-рекреационного комплекса (ГРК).

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Строительство началось в январе 2023 года. Согласно плану, новый комплекс будет включать в себя детский центр, спортивный комплекс и 53 номера стандартного типа. Монтаж алюминиевых окон завершен на всех этажах. Планируется открытие комплекса в четвертом квартале 2024 года — первом квартале 2025 года.

"Современная и удобная инфраструктура, а также высокое качество услуг играют ключевую роль в развитии туризма. Гостиницы, отели и хостелы края являются неотъемлемой частью гостеприимства, и количество комфортного размещения влияет на впечатления туристов", — отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Гостиничные услуги в Хабаровском крае становятся все более популярными среди туристов. По данным министерства экономического развития, в 2023 году планируется увеличение числа номеров на 350 единиц. Кроме того, к 2030 году планируется создание еще более 1000 номеров.