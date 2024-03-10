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Тайны многоженства в Узбекистане: почему женщины соглашаются на роль вторых и третьих жен

Многоженство в Узбекистане: как социальные нормы и религиозные предписания влияют на этот практикуемый феномен

1:00
Туризм

Российская туристка, путешествуя по Узбекистану, обнаружила, что многоженство, хотя и запрещено официально, все же практикуется в стране. Исламские положения позволяют мужчинам иметь до четырех жен, что находит свое отражение в местных обычаях. Они обязаны относиться ко всем женам равно и проводить с ними одинаковое количество времени и денег.

Многоженство в Узбекистане: как социальные нормы и религиозные предписания влияют на этот практикуемый феномен
Фото: Wikipedia by Tashkent City Park is licensed under CC BY-SA 4.0

Важным аспектом социальной жизни Узбекистана является выгодный брак для дочерей, причем несостоявшиеся браки могут повлечь за собой социальное осуждение. В этой связи, некоторые женщины соглашаются на роль вторых или третьих жен, чтобы избежать этого осуждения. Они часто ищут мужей через сарафанное радио или телеграм-чаты, а зачастую за ними выступают их родственники.

Интересно, что многие узбекистанки не видят в многоженстве ничего плохого. Они считают, что это позволяет избежать измен и вранья, а также приводит к ответственности и силе у мужчин, которые предлагают им эту роль.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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