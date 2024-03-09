Шопинг по всему миру: где найти лучшие распродажи и дизайнерские вещи для российских путешественников

Туроператоры сообщают, что шопинг остается в числе главных интересов российских туристов. Они предлагают разнообразные маршруты для обновления гардероба и приобретения последних гаджетов, как отмечается в отчете АТОР. В последнее время туроператоры стали активнее реагировать на специфические запросы туристов, включая шопинг-туры, особенно после ухода многих международных брендов из России. Эти туры предусматривают посещение известных дизайнерских и брендовых магазинов, хотя спрос на них пока остается небольшим, с небольшим числом заявок за последние несколько месяцев. Тем не менее, большинство туристов предпочитает включать шопинг в свои планы во время стандартных городских туров и классических экскурсий.
По словам представителей BSI Group, для российских путешественников нет такой страны, где они бы не занимались покупками, а ICS Travel Group добавляет, что ценители выгодных покупок часто отправляются на шопинг самостоятельно, особенно во время сезонных распродаж. Особенно популярны такие поездки в Баку, где можно найти дизайнерские вещи и товары премиум-класса. Также востребованы поездки в Таиланд, Египет, ОАЭ, а также в страны ближнего зарубежья, включая Армению и Белоруссию, где представлены многие бренды и можно расплачиваться картой "Мир".
Интерес к шопинг-турам также высок в Италии, особенно в Милане во время распродаж, и в ОАЭ, где шопинг-фестивали привлекают множество туристов. Некоторые путешественники предпочитают услуги персональных шоперов или гидов для более эффективного шопинга. Даже с проблемами с визами и отсутствием прямых рейсов россияне не отказываются от поездок в Европу за покупками, что свидетельствует о том, что страсть к шопингу преодолевает все препятствия.
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