Шопинг по всему миру: где найти лучшие распродажи и дизайнерские вещи для российских путешественников

Где и что покупают российские туристы

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры сообщают, что шопинг остается в числе главных интересов российских туристов. Они предлагают разнообразные маршруты для обновления гардероба и приобретения последних гаджетов, как отмечается в отчете АТОР. В последнее время туроператоры стали активнее реагировать на специфические запросы туристов, включая шопинг-туры, особенно после ухода многих международных брендов из России. Эти туры предусматривают посещение известных дизайнерских и брендовых магазинов, хотя спрос на них пока остается небольшим, с небольшим числом заявок за последние несколько месяцев. Тем не менее, большинство туристов предпочитает включать шопинг в свои планы во время стандартных городских туров и классических экскурсий.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам представителей BSI Group, для российских путешественников нет такой страны, где они бы не занимались покупками, а ICS Travel Group добавляет, что ценители выгодных покупок часто отправляются на шопинг самостоятельно, особенно во время сезонных распродаж. Особенно популярны такие поездки в Баку, где можно найти дизайнерские вещи и товары премиум-класса. Также востребованы поездки в Таиланд, Египет, ОАЭ, а также в страны ближнего зарубежья, включая Армению и Белоруссию, где представлены многие бренды и можно расплачиваться картой "Мир".

Интерес к шопинг-турам также высок в Италии, особенно в Милане во время распродаж, и в ОАЭ, где шопинг-фестивали привлекают множество туристов. Некоторые путешественники предпочитают услуги персональных шоперов или гидов для более эффективного шопинга. Даже с проблемами с визами и отсутствием прямых рейсов россияне не отказываются от поездок в Европу за покупками, что свидетельствует о том, что страсть к шопингу преодолевает все препятствия.