Демонтаж охотничьих сооружений у озера Невского: новости из Поронайского района Сахалинской области

На Сахалине начался процесс демонтажа незаконных охотничьих хижин

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации из телеграм-канала "Эхо Сахалина", в Поронайском районе Сахалинской области начался процесс демонтажа охотничьих сооружений у озера Невского в соответствии с решением суда. Эти сооружения, которые активно использовались как местными, так и приезжими охотниками, были построены на земельном участке, арендованном сахалинским предпринимателем у агентства по лесному и охотничьему хозяйству.

Фото: Собственная работа by Екатерина Васягина is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0.

Владелец земли вел переговоры с хозяевами этих несанкционированных сооружений в течение двух лет, пытаясь достигнуть их добровольного сноса. Однако последние отказывались освободить территорию. Это вынудило привлечь судебное разбирательство для решения конфликта.

Предприниматель также поделился информацией о своих планах по развитию этой территории. В прошлом году началось строительство первого домика в будущей охотничьей деревне, но процесс был нарушен кражей строительных материалов на сумму 150 тысяч рублей. На участке также были установлены кормушки для оленей и скрытые места для охотников. В дальнейших планах включено строительство пирсов.

Помимо этого, будет проведена отдельная проверка в связи с разрушением строений на основе опубликованных видеоматериалов, фиксирующих процесс демонтажа.