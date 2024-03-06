Орлы, костюмы и лошади: фестиваль орлов в Монголии - великолепное шоу традиций и мастерства

Один из ключевых аспектов зимнего туризма в Монголии — это проведение уже в 14-ый раз Фестиваля Орлов, который пройдет в туристическом комплексе Чингисин Хурээ, расположенном на окраине Улан-Батора.
Основная часть мероприятий ежегодного фестиваля составляют соревнования. Охотники на орлов, облаченные в традиционные костюмы и верхом на лошадях, участвуют в параде, демонстрируя своих птичьих спутников, сидящих на их руках. В рамках фестиваля также будут выбраны лучшие традиционные костюмы, самый впечатляющий орел и красивейшая лошадь, с учетом сохранения монгольских обычаев.
Эта прекрасная традиция приручения хищных птиц и охоты с ними восходит к кочевникам Центральной Азии и сохраняется уже шесть тысяч лет. Замечено, что практика охоты с орлом была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 году.
Фестиваль орлов организуют совместно Департамент туризма Улан-Батора, туристический комплекс "Чингисин Хурэ" и Монгольская ассоциация соколиной охоты в преддверии праздника Наурыз (Навруз) монгольских казахов, который символизирует наступление весны. Цель фестиваля — сохранение и демонстрация уникальных традиций, культуры и наследия казахского народа, а также их популяризация и передача следующим поколениям.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.