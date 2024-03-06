Орлы, костюмы и лошади: фестиваль орлов в Монголии - великолепное шоу традиций и мастерства

Фестиваль орлов состоится в Монголии с 9 по 10 марта

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из ключевых аспектов зимнего туризма в Монголии — это проведение уже в 14-ый раз Фестиваля Орлов, который пройдет в туристическом комплексе Чингисин Хурээ, расположенном на окраине Улан-Батора.

Фото: Собственная работа by Алтайские охотники is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Основная часть мероприятий ежегодного фестиваля составляют соревнования. Охотники на орлов, облаченные в традиционные костюмы и верхом на лошадях, участвуют в параде, демонстрируя своих птичьих спутников, сидящих на их руках. В рамках фестиваля также будут выбраны лучшие традиционные костюмы, самый впечатляющий орел и красивейшая лошадь, с учетом сохранения монгольских обычаев.

Эта прекрасная традиция приручения хищных птиц и охоты с ними восходит к кочевникам Центральной Азии и сохраняется уже шесть тысяч лет. Замечено, что практика охоты с орлом была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 году.

Фестиваль орлов организуют совместно Департамент туризма Улан-Батора, туристический комплекс "Чингисин Хурэ" и Монгольская ассоциация соколиной охоты в преддверии праздника Наурыз (Навруз) монгольских казахов, который символизирует наступление весны. Цель фестиваля — сохранение и демонстрация уникальных традиций, культуры и наследия казахского народа, а также их популяризация и передача следующим поколениям.

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