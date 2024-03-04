Узкая кровать, широкие проблемы: какая компенсация ждёт туристов после их недовольства условиями проживания на Маврикии

Туристы из Германии обратились в суд в связи с узкой кроватью в пятизвездочном отеле

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

После проведения медового месяца на Маврикии молодожёны из Германии приняли решение обратиться в суд по поводу узкой кровати в пятизвездочном отеле.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

По информации, полученной от окружного суда в Ганновере, немецкая пара выразила свое недовольство тем, что кровать в их номере имела ширину 140 сантиметров. Считая, что такие размеры не соответствуют стандартам комфорта для отдыха в отеле подобного класса, они решили обратиться за защитой своих прав.

Суд поддержал позицию молодожёнов, отметив, что отель, рекламирующий себя как место высокого качества с комфортабельными условиями, не смог обеспечить соответствующее пространство для отдыха. В результате решения суда туристам была назначена компенсация в размере 734,60 евро за проживание в номере с узкой кроватью, что составляет около 73,5 тысяч рублей.