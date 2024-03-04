Узкая кровать, широкие проблемы: какая компенсация ждёт туристов после их недовольства условиями проживания на Маврикии

После проведения медового месяца на Маврикии молодожёны из Германии приняли решение обратиться в суд по поводу узкой кровати в пятизвездочном отеле.
По информации, полученной от окружного суда в Ганновере, немецкая пара выразила свое недовольство тем, что кровать в их номере имела ширину 140 сантиметров. Считая, что такие размеры не соответствуют стандартам комфорта для отдыха в отеле подобного класса, они решили обратиться за защитой своих прав.
Суд поддержал позицию молодожёнов, отметив, что отель, рекламирующий себя как место высокого качества с комфортабельными условиями, не смог обеспечить соответствующее пространство для отдыха. В результате решения суда туристам была назначена компенсация в размере 734,60 евро за проживание в номере с узкой кроватью, что составляет около 73,5 тысяч рублей.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.