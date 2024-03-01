От Тюмени до горы Эльбрус: незабываемое путешествие на туристическом поезде

Впервые в истории: из Екатеринбурга и Тюмени будет отправлен туристический поезд, направляющийся на Кавказ

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жителям Тюмени предлагают отправиться в увлекательное путешествие по республикам Северного Кавказа на комфортабельном круизном поезде. Длительность этого захватывающего приключения составляет 10 дней.

Фото: sport-marafon. ru/article/puteshestvuem-po-buryatii-ot-baykala-do-vulkanov/

Поезд от Тюмени отправится 8 мая, а уже в этот же день сделает остановку в Екатеринбурге. В течение ночи пассажиры могут отдыхать в уютных купе, а днем погружаться в увлекательные экскурсии. В плане маршрута предусмотрены остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте, как сообщили в пресс-службе РЖД.

В ходе этого путешествия можно будет насладиться прекрасными видами побережья Каспийского моря, посетить известные курорты Домбай и Архыз, познакомиться с природным богатством Тебердинского заповедника, а также увидеть величественную гору Эльбрус и живописное горное озеро Тубанлы-Кель, а также множество других достопримечательностей.

Стоимость одного места в четырехместном купе начинается от 45,5 тысячи рублей, а в спальном вагоне — от 82,4 тысячи. Экскурсионный турпакет, в который включены трансфер, питание и экскурсии с опытным гидом, приобретается отдельно от билета.