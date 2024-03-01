Новая трасса Джубга-Сочи: революционный импульс для туристического развития в Краснодарском крае

Кондратьев: создание новой дорожной артерии от Джубги до Сочи приведет к повышению уровня комфорта отдыха на Кубани

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Губернатор Кубани, Вениамин Кондратьев, отметил, что строительство новой трассы "Джубга-Сочи" будет существенным стимулом для развития курортов Краснодарского края и повышения уровня комфорта для туристов в этом регионе.

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Ранее в своем послании Федеральному Собранию президент России, Владимир Путин, поручил кабинету министров разработать финансовую схему для строительства данной трассы. Кондратьев также отметил, что запуск проекта "Пять морей", о котором заявил президент, приведет к увеличению потока туристов, что подтверждает растущий интерес к отдыху в России.

Он выразил благодарность президенту за поддержку модернизации дорожной инфраструктуры края и принятое решение о строительстве новой трассы "Джубга-Сочи", считая это ключевым шагом в развитии курортов Кубани и повышении уровня отдыха туристов.