Новая трасса Джубга-Сочи: революционный импульс для туристического развития в Краснодарском крае

Губернатор Кубани, Вениамин Кондратьев, отметил, что строительство новой трассы "Джубга-Сочи" будет существенным стимулом для развития курортов Краснодарского края и повышения уровня комфорта для туристов в этом регионе.
Ранее в своем послании Федеральному Собранию президент России, Владимир Путин, поручил кабинету министров разработать финансовую схему для строительства данной трассы. Кондратьев также отметил, что запуск проекта "Пять морей", о котором заявил президент, приведет к увеличению потока туристов, что подтверждает растущий интерес к отдыху в России.
Он выразил благодарность президенту за поддержку модернизации дорожной инфраструктуры края и принятое решение о строительстве новой трассы "Джубга-Сочи", считая это ключевым шагом в развитии курортов Кубани и повышении уровня отдыха туристов.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.