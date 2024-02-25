Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз

По информации от Mash, отельеры в Турции снизили цены на отдых для российских туристов на 20%, а планируют еще большие скидки, чтобы вернуть утерянный поток туристов из РФ.
Окончательные цены на летний сезон будут сформированы в апреле, ожидается, что они упадут еще на 25-30%.
Раннее бронирование туров уже выросло втрое. В то же время, цены на отдых в Египте увеличились, в то время как в ОАЭ можно взять тур за $959, а в Таиланде собираются существенно снизить цены на перелет и отдых благодаря переговорам с РФ.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.