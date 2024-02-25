Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз

Цены на отдых в Турции упадут на 20% для российских туристов

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации от Mash, отельеры в Турции снизили цены на отдых для российских туристов на 20%, а планируют еще большие скидки, чтобы вернуть утерянный поток туристов из РФ.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Окончательные цены на летний сезон будут сформированы в апреле, ожидается, что они упадут еще на 25-30%.

Раннее бронирование туров уже выросло втрое. В то же время, цены на отдых в Египте увеличились, в то время как в ОАЭ можно взять тур за $959, а в Таиланде собираются существенно снизить цены на перелет и отдых благодаря переговорам с РФ.