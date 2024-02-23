Россиянка, живущая в Чехии рассказала, что чехов очень интересует жизнь в России

Россиянка, живущая в Чехии, решила съездить в Россию и сообщила о реакции окружающих на ее планы

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, проживающая в Чехии, поделилась своими планами поездки в Россию, что вызвало неоднозначную реакцию окружающих. Она рассказала об этом на Дзен-канале "Маша в Чехии". Ее муж сначала был против поездки, но в конце концов согласился, а старший сын решил остаться из-за учебы.

Фото: openverse by Jim Linwood is licensed under CC BY 2.0

Мария рассказала подписчикам об отношении окружающих к ее решению посетить Родину. Как выяснилось, ей не пришлось столкнуться с враждебностью, просто некоторые были немного обеспокоены безопасностью поездки. А коренные жители даже выразили неподдельный интерес.

Свекровь, которая уже несколько раз была в России, беспокоилась, действительно ли нужно ехать и насколько это безопасно. Украинские и словацкие знакомые в большинстве своем поддержали ее. Чехи, живущие по соседству, хотели бы увидеть фотографии и видео из России. Россиянка описала реакцию чехов:

"Те, кто узнал о цели моего маршрута, как и свекровь, очень обеспокоенно поинтересовались, насколько это безопасно и пустят ли нас обратно", — рассказала россиянка о реакции чехов.

В беседе с украинскими студентами она рассказала о разном уровне доступности инфраструктуры в Чехии, где городская среда полностью оборудована для людей с ограниченными возможностями и на Украине, где ничего подобного нет. И ей хотелось бы узнать как с этим обстоит дело на Урале, откуда она родом.