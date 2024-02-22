Новые сезонные туалеты на Байкале: повышаем комфорт туристов вокруг острова Ольхон

На Байкале уровень комфорта туристов достигает новых высот

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рядом с островом Ольхон на Байкале начинается процесс установки новых сезонных туалетов вдоль пролива Малое море с целью обеспечения санитарных условий для туристов и повышения комфорта. Первые туалетные кабинки уже установлены у мыса Саган-Хушун, также известного как "Три брата", и на острове Огой. В настоящее время идет работа по выбору дополнительных мест для установки подобных сооружений.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Особое внимание уделяется надежности и устойчивости конструкций к ветровым нагрузкам. Специалисты создают углубления во льду, в которые затем встраивают конструкции с укрепленными перекладинами и усиленными шурупами для обеспечения безопасности и надежности туалетов.

Обслуживание установленных туалетов будет осуществляться местным предпринимателем, который принял на себя эту ответственность.