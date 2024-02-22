Новые сезонные туалеты на Байкале: повышаем комфорт туристов вокруг острова Ольхон

Рядом с островом Ольхон на Байкале начинается процесс установки новых сезонных туалетов вдоль пролива Малое море с целью обеспечения санитарных условий для туристов и повышения комфорта. Первые туалетные кабинки уже установлены у мыса Саган-Хушун, также известного как "Три брата", и на острове Огой. В настоящее время идет работа по выбору дополнительных мест для установки подобных сооружений.
Особое внимание уделяется надежности и устойчивости конструкций к ветровым нагрузкам. Специалисты создают углубления во льду, в которые затем встраивают конструкции с укрепленными перекладинами и усиленными шурупами для обеспечения безопасности и надежности туалетов.
Обслуживание установленных туалетов будет осуществляться местным предпринимателем, который принял на себя эту ответственность.
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