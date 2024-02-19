В Екатеринбурге с апреля начнут работать авиарейсы во вьетнамский Нячанг. Работать на этом маршруте будет казахстанский перевозчик

Жители Екатеринбурга смогут отправиться на отдых во Вьетнам на самолёте

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Екатеринбурга получат возможность отправиться во Вьетнам. С начала апреля 2024 года казахстанская авиакомпания Sunday Airlines начнёт осуществлять чартерные рейсы в Нячанг. Полеты будут совершаться с одним часом дозаправки в Алматы (без высадки пассажиров), как сообщает туристическое агентство Friends Travel. Общее время в пути составит 11 часов: три часа до Алматы и ещё семь часов до Вьетнама.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Для жителей Урала доступен только эконом-класс. Рейсы будут выполняться раз в 11 дней.

"Нячанг — это курорт с ярким характером, протяженными песчаными пляжами, насыщенной ночной жизнью, разнообразными возможностями для шоппинга и замечательными экскурсионными маршрутами", — подчеркнули в Friends Travel.

Стоимость туров зависит от выбора отеля: цены начинаются от 1 173 долларов за человека за тур, что по текущему курсу составляет чуть больше 108 тысяч рублей. Самый дорогой вариант обойдется в 1 883 доллара или 173 тысячи рублей за человека (но вы будете отдыхать в пятизвёздочном отеле).

Кстати, недавно СМИ писали о случае, когда екатеринбуржец не смог отправиться в Дубай из-за небольшой неточности в паспорте. Сообщал об этом портал Е1.

В другом случае в аэропорту Кольцово женщину чуть не отклонили от посадки на рейс из-за того, что в её документе было указано место рождения не как Свердловск, а как Екатеринбург, хотя она родилась до переименования города. Представители Федеральной службы безопасности пояснили, в каких случаях могут изъять документы. Это происходит чаще всего из-за опечаток в документе. Изменение "Екатеринбурга" на "Свердловск" не требуется. Как и наоборот.