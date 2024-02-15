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Откройте волшебство Черноморского побережья: Батуми - лучшее туристическое направление Европы

Батуми превзошёл Барселону и Берлин в списке лучших

1:36
Туризм

Туристический портал European Best Destinations включил город Батуми, расположенный на Черноморском побережье в Аджарии, в свой список лучших туристических направлений Европы, присвоив ему пятое место среди двадцати ведущих мест континента. В своем обзоре портал подчеркнул, что Батуми представляет собой удивительное и экзотическое место, которое доступно для посещения, в отличие от более известных городов, таких как Барселона и Берлин.

Батуми превзошёл Барселону и Берлин в списке лучших
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Статья также отмечает, что Аджария привлекает туристов не только доступными ценами, но и своей аутентичной атмосферой. Батуми славится своим субтропическим и влажным климатом в течение всего года, зелёными насаждениями, ботаническим садом 19 века и близостью к трем национальным паркам, включенным в список наследия ЮНЕСКО. Среди других популярных направлений, вошедших в топ-5, упомянуты Испания, Монако, Мальта и Женева, а список завершают Словения, Корнуолл и Греция.

European Best Destinations ранее признавал Батуми и Тбилиси одними из самых безопасных туристических мест в Европе в 2020 году. В 2023 году Аджария отметила рекордный прирост посетителей, превысив 4,3 миллиона человек, что составляет прирост на 25,3% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, горная Аджария также зафиксировала увеличение туристического потока на 20%, что свидетельствует о развитии и укреплении туристической инфраструктуры в регионе.

Почему русские едут в Батуми, а не в Тбилиси / Курортная Грузия / Лядов / @anton_lyadov
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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